В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"

На сегодня из 100 шагов Плана нации реализован 71 шаг, включая 9 шагов в текущем году.

На селекторном заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина с участием Председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина подведены итоги работы за 2020 год по исполнению Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева", передает zakon.kz со ссылкой на Primeminister.

О проводимой работе доложили министры национальной экономики Р. Даленов, финансов — Е. Жамаубаев, индустрии и инфраструктурного развития — Б. Атамкулов, культуры и спорта — А. Раимкулова, образования и науки — А. Аймагамбетов, здравоохранения — А. Цой, информации и общественного развития — А. Балаева и другие ответственные лица.

На сегодня из 100 шагов Плана нации реализован 71 шаг, включая 9 шагов в текущем году. "Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании от 1 сентября 2020 года отметил необходимость придания серьезного импульса реформам Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в рамках Плана нации и Пяти институциональных реформ.

В этом году проведена значительная работа и достигнуты хорошие результаты", — сказал А. Мамин. Премьер-Министр поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации. Особое внимание обращено на пункты по повышению объемов привлечения инвестиций, в первую очередь, в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики, обеспечивающие создание новых рабочих мест.

На заседании утвержден План работы Национальной комиссии на 2021 год, предусматривающий реализацию в следующем году 10 шагов Плана нации по направлениям "Формирование профессионального государственного аппарата" и "Индустриализация и экономический рост".

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