Песков заявил, что у Навального мания величия и преследования
Дмитрий Песков говорит, что отметил у Навального "проявление по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне".
Фото : theins.ru22 декабря 2020, 19:15
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского оппозиционера Алексея Навального мания величия и мания преследования. Об этом он сказал, общаясь с журналистами во вторник, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это право, - сказал Песков.
В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом, - утверждает пресс-секретарь Путина, добавив, что отметил у Навального "проявление по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне".
Так, наверное, и нужно относиться к этому, - резюмировал Песков.
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