Песков заявил, что у Навального мания величия и преследования

Дмитрий Песков говорит, что отметил у Навального "проявление по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского оппозиционера Алексея Навального мания величия и мания преследования. Об этом он сказал, общаясь с журналистами во вторник, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это право, - сказал Песков.

В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом, - утверждает пресс-секретарь Путина, добавив, что отметил у Навального "проявление по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне".

Так, наверное, и нужно относиться к этому, - резюмировал Песков.

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