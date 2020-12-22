Как на казахстанском заводе выпускают российскую вакцину от COVID-19

Карагандинский фармацевтический комплекс начал выпуск российской вакцины от коронавируса. О том, сколько доз уже выпущено, и когда начнется массовый выпуск вакцины, рассказал заместитель генерального директора по производству Владимир Фольмер, передает zakon.kz.

Сейчас над выпуском российской вакцины Cпутник V в Караганде трудится коллектив в количестве 35 человек, которые осуществляют работу практически без выходных.

Сотрудники работают оперативно и слаженно. Не так давно в Караганду приезжала технолог с российской компании Ольга Евдокимова. Она обучала персонал производству готовой формы вакцины в течение 5 дней. В связи с карантином и перекрытием границ женщина летела через Дубаи, Минск, Нур-Султан. Здесь же находились сотрудники РФПИ, - рассказал Фольмер.

Он пояснил, что Карагандинский фармкомплекс и дальше будет производить российскую вакцины. Владельцами вакцины является Российский фонд прямых инвестиций, который заключил договор с КФК и с Министерством здравоохранения.

Мы не разработали новый препарат и не изучаем его. Мы выступаем в качестве производственной площадки. То есть это та же самая молекула препарата Спутник V, выпускаемая на российских заводах. На сегодняшний день мы наработали 6 серий, которые направили в институт Гамалеи, – пояснил Владимр Фольмер.

Задача сотрудников института - изучить соответствие препаратов, произведенных на российских площадках. К тому времени, когда Карагандинский фармкомплекс выйдет на рынок, по планам это февраль 2021 года, оно уже будет изучено до конца.

На случай форс -мажорного варианта препарат просто не будут производить. Сегодня наработана валидационная серия – (опытно-промышленная), а не коммерческая. После того, как клинические испытания закончатся мы займемся выпуском препарата. Наша основная задача –не навредить человеку, - заявил Фольмер.

Вакцину доставят в разные части страны логистическим способом в сухом льду, в жидком азоте в термоконтейнерах. При этом температура хранения должна составлять минус 18 градусов.

Фольмер добавил, что сейчас Министерство здравоохранения прорабатывает логистику, перевозка вакцины будет осуществляться железнодорожным и автотранспортным сообщением.