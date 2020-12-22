В СКО открылся первый оптово-распределительный центр

Открытие современного центра создало благоприятный климат бизнесменам и аграриям.

Сегодня в Петропавловске заработал современный оптово-распределительный центр. Новый центр посетил глава региона Кумар Аксакалов, передает zakon.kz.

Это первый комплекс в СКО для централизованного хранения, сортировки и продажи продовольственной продукции. Вложено 1,9 млрд.тг инвестиций. Новый объект обеспечит работой 60 человек. В комплекс входит овощехранилище на 2 тыс тонн и склады на 10 тыс тонн.

Открытие современного центра создало благоприятный климат бизнесменам и аграриям.

В новом центре соблюдены все требования эпидбезопасности, что позволит усилить контроль за продуктами питания, которые завозят на территорию области.⠀ К тому же, открытие ОРЦ позволяет исключить мелких оптовиков и перекупщиков из торговой цепочки и оптимизировать расходы бизнеса. Вводится прозрачный налоговый учет товаров, поступающих в область, - отметил Кумар Аксакалов.

В помещении регулируется температура и влажность для наиболее продолжительного хранения товаров. Предпринимателям больше не нужно хранить продукцию на неприспособленных складах, где товар может прийти в негодность.

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