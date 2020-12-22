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FIFA пожаловалась на своего бывшего президента в прокуратуру

В немилость попал Зепп Блаттер.

Фото : Евроспорт22 декабря 2020, 19:46

Международная федерация футбола выпустила заявление о том, что направила жалобу в швейцарскую прокуратуру на своего бывшего президента Йозефа Блаттера, передает zakon.kz.

Причина - многомиллионных трат при создании Музея мирового футбола, который открылся в 2016 году в центре Цюриха. На ремонт офисного здания 1970-х годов и аренду было потрачено в общей сложности порядка 140 млн долларов.

FIFA считает, что Блаттер и его команда, а также выбранные ими компании проявили преступную бесхозяйственность. В организации убеждены, что благодаря чиновнику был заключен договор аренды с владельцем здания, страховой фирмой Swiss Life, которая теперь требует выплатить 360 млн долларов до 2045 года. FIFA подчеркивает, что эта сумма заметно превышает среднерыночную цену.

Точку в этом споре поставит прокуратура и, если понадобится, суд.


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