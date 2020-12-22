Названа стоимость российской вакцины от коронавируса

Также озвучены планы по ее выпуску на казахстанском заводе.

Заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков рассказал, сколько будет стоить одна доза российской вакцины от коронавируса Спутник V для казахстанцев, передает zakon.kz.

Сейчас вакцина проходит клинические исследования. Решение о производстве будет принято только после всех пройденных испытаний.

Cтоимость российской вакцины Спутник V будет составлять около 11 тыс. тенге. Кроме того, на февраль 2021 года запланирован ряд контрольных опытов. Вакцина Спутник V двухкомпонентная. В ней используется два серотипа - 5 и 26. Между введением первого и второго компонентов вакцины против COVID-19 должен пройти 21 день, - сообщил Асылбеков.

По его словам, препарат не рекомендуется принимать при острых заболеваниях. Это может быть грипп, либо насморк.

Лучше дать организму полностью выздороветь. И конечно могут быть противопоказания с различными хроническими болезнями, - пояснил Нурлыбек Асылбеков.

Как известно, производство вакцины очень сложный процесс, в связи с этим по поручению Главы Государства Министерство здравоохранения проводило большой детальный анализ. Из всех предприятий, самым приспособленным со своими наработками оказался Карагандинский фармацевтический комплекс. Промышленный запуск зависит от получения субстанции и результатов контроля качества.

По словам Асылбекова в первую очередь планируют вакцинировать людей, которые находятся на первой линии. Это медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов. На сегодняшний день с учетом возможностей планируется произвести 2 млн доз. Вакцина будет бесплатной для вышеназванной категории.

Со слов спикера, люди больше доверяют российской вакцине. Ее эффективность составляет 90%. Что касается инвестиций, то со стороны государства как такового вклада нет. Здесь есть договорные отношения между компаниями Карагандинского фармкомплекса и РФПИ.

Логистика вакцины в поликлиники будет осуществляться при помощи специального оборудования, в котором температура будет составлять минус 20 градусов. Сегодня на рассмотрении находятся вопросы касательно трансферных технологий и клинических исследований.

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