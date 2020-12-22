Россия запретила въезд политикам Германии

МИД РФ представил свой санкционный список, в который вошли немецкие политики. Им запрещен въезд на территорию России. "Санкционная война" началась из-за Алексея Навального.

Россия запретила въезд представителям правительственного аппарата ФРГ. Об этом российская сторона уведомила временную поверенную в делах ФРГ в России Беату Гржески. Конкретные имена пока не называются, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Таким образом Кремль отреагировал на санкции, которые страны ЕС ввели из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

В заявлении МИД РФ говорится, что Москва в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза по ситуации с Навальным приняла решение о расширении ответного списка представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России.

При этом в российском МИД считают санкционное решение ЕС "в отношении ряда россиян под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Навальным категорически неприемлемым".

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в российском Омске в августе после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже оппозиционера перевезли на лечение в Германию. Правительство ФРГ утверждает, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы Новичок.

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