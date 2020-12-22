Свыше тысячи семейных дебоширов привлекли в ВКО

В текущем году установлено уже 1 125 особых требований , из них в отношении 1 022 установлены ограничение на запрет употребление алкогольных напитков, также 6 гражданам установлен запрет на совместное проживание.

В Восточном Казахстане за 11 месяцев 2020 года вынесено более 9 тыс. защитных предписаний в отношении семейных дебоширов и за их нарушение к административной ответственности привлечено свыше 1 тыс. человек, передает zakon.kz.

В настоящее время бытовое насилие является одной из самых острых и распространенных социальных проблем. Бытовое насилие непосредственно связано не только с разрушением семейных отношений, но и в целом с утерей устоев семьи и моральных ценностей.

Стоит отметить, что определены правовые, социальные и организационные аспекты деятельности госорганов, акиматов и граждан по организации профилактики этого социального явления. В распоряжении полиции появились реальные рычаги воздействия на семейных дебоширов, позволяющие проводить с ними предметную, индивидуально – профилактическую работу.

Это значит, что сотрудники полиции путем вынесения защитных предписаний наделены правом устанавливать в отношении семейных дебоширов определенные запреты, ограничивающие его контакт с жертвой на срок до 1-го месяца. Так, нарушение запретов влечет ответственность в виде предупреждения или административного ареста до пяти суток.

Только за отчетный период вынесено более 9 тыс. защитных предписаний, за их нарушения к административной ответственности привлечено свыше 1 тыс. семейных дебоширов, - поделился начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Помимо этого, административным законодательством предусмотрено, что в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере быта в порядке ст. 54 КоАП судами могут быть установлены особые требования к поведению правонарушителя, в том числе с запретом на употребление алкогольных напитков даже дома, либо запрет на совместное проживание сроком на 1 месяц.

В текущем году установлено уже 1 125 особых требований , из них в отношении 1 022 установлены ограничение на запрет употребление алкогольных напитков, также 6 гражданам установлен запрет на совместное проживание.

Стоит отметить, что в вопросе профилактики бытового насилия, Департамент полиции ВКО тесно взаимодействуют с неправительственными организациями, где жертвам бытового насилия оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь. С начала года в такие организации направлено около 3 тыс. жертв бытового насилия.

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