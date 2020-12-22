BioNTech готова за шесть недель создать вакцину от нового типа COVID-19
Соучредитель BioNTech при необходимости готов разработать новый препарат против нового штамма коронавируса, который недавно был обнаружен в Британии.
Фото : Pixabay22 декабря 2020, 22:18
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech может создать вакцину от нового штамма COVID-19 в течение шести недель благодаря особой технологии производства. Об этом заявил соучредитель компании Угур Шахин, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Мы можем непосредственно приступить к разработке вакцины, полностью имитирующей эту новую мутацию, - мы сможем технически предоставить новую вакцину в течение шести недель, - сказал Шахин.
Он также не исключает того, что вакцина Pfizer/BioNTech будет эффективна и против мутации коронавируса, выявленного в Великобритании.
Мы узнаем это наверняка, если будут проведены исследования, и это займет у нас около двух недель. Но вероятность того, что наша вакцина работает (против нового штамма - ИФ), очень высока, - добавил ученый.
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