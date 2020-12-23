Насколько уязвимы дети перед новым штаммом коронавируса узнали ученые

Британская мутация коронавируса чаще распространяется среди детей, чем другие, однако, нет данных о ее большей опасности.

Ученые считают, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть более заразным для детей, чем остальные мутации, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Существует намек на то, что он имеет большую склонность заражать детей, - отмечает профессор и инфекционный эпидемиолог из Имперского колледжа в Лондоне, а также член NERVTAG Нил Фергюсон.

Ученые предполагают, что эта вспышка нового штамма, который назвали B.1.1 поэтому и произошла во время ноябрьского локдауна, когда проходили школьные занятия, уточняет эксперт.

По данным исследователей, новый штамм вируса на 50-70% более заразный, однако нет данных, что он более смертоносный или что он может вызвать тяжелое течение заболевания у взрослых и детей по сравнению с другими мутациями.

Мы не установили пока ни одной причины, почему дети стали более уязвимы, но мы четко видим эту тенденцию в данных, - сказал Фергюсон.

Он отметил, что нужно собрать больше данных, чтобы увидеть, как это будет происходить в будущем.

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