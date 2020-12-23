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В Британии зафиксирован рекорд по количеству заражений коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,11 млн граждан. Минувшие сутки побили в стране рекорд по количеству выявленных случаев инфицирования.

Фото : Getty Images23 декабря 2020, 01:39

В Великобритании за сутки было выявлено 36,8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умер 691 человек – самый высокий суточный прирост с 25 ноября, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Накануне в Соединенном Королевстве зафиксировали 33,3 тысячи случаев инфицирования. До этого антирекорд был установлен 20 декабря - 35,9 тысяч заболевших коронавирусом.

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 68,3 тысячи человек. Страна по этому печальному показателю стоит на втором месте в Европе после Италии.

Всего же в Британии зарегистрировано более 2,11 миллионов инфицирования. За последнюю неделю количество случаев заражения подскочило на 60% по сравнению с предыдущими семи днями.

По мнению главы Минздрава Мэтта Хэнкока, рост заражения связан с выявлением нового штамма коронавируса, который гораздо быстрее распространяется.


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