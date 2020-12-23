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Байден получит аккаунт Трампа в Twitter

Помимо президентского аккаунта новой администрации достанется еще десяток других официальных страниц в Twitter.

Фото : globallookpress23 декабря 2020, 01:56

Социальная сеть Twitter готовит передать ведомственные аккаунты Белого дома администрации Джо Байдена. Это произойдет в день инаугурации избранного президента США - 20 января 2021 года, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Как и в случае смены президента в 2017 году, этот процесс осуществляется в тесном сотрудничестве с Национальным управлением архивов, — заявил CNN представитель Тwittеr Ник Пасилио.

Существующие твиты администрации Трампа будут заархивированные Национальным управлением архивов и документации США. Также будут переданы соцсети первой леди и пресс-секретаря Белого дома.


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