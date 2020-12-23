Новый тип коронавируса обнаружили еще в одной стране

В Национальной лаборатории научных вычислений страны уточнили, что эта мутация не представляет повышенную опасность.

Бразильские ученые идентифицировали новый штамм коронавируса в штате Рио-де-Жанейро, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает во вторник газета Globo.

У нас нет подтверждения тому, что эта мутация представляет повышенную опасность. Но это говорит об интенсивной циркуляции вируса по территории штата, а также о том, насколько важны меры социального дистанцирования и надзор, - приводит издание слова руководителя научной группы лаборатории биоинформатики Национальной лаборатории научных вычислений Аны Терезы Вашконселуш.

Как уточняется, речь идет о мутации уже распространенной на территории страны разновидности B.1.1.28.

В результате исследований нового штамма биологи выяснили, что он отличается от "материнского" вируса мутациями в 38 из 180 геномов. Как и в случае с новым британским штаммом, сообщает Globo, 94% образцов обнаруженной в Рио-де-Жанейро новой разновидности коронавируса имеют мутацию E484K в S-белке.

Ученым также удалось выяснить, что данная разновидность возбудителя инфекции появилась еще в июле в Рио-де-Жанейро, после чего ее следы обнаруживали в 19 различных городах штата. В данный момент проверяется информация о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе.

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