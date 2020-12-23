ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом в мире

За неделю число заразившихся выросло более чем на 4,6 млн.

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 4,6 млн, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Это является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 79 тыс., сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, с 14 по 20 декабря в мире были зарегистрированы 4 612 790 новых случаев заражения и 79 001 летальный исход.

Предыдущий антирекорд заболеваемости за семь дней был зафиксирован в период с 7 по 13 декабря - 4 329 927 заболевших.

Как отмечает ВОЗ, "число новых случаев заболевания COVID-19 и смертей вновь выросло на минувшей неделе - на 6% и 4% соответственно". Больше всего заболевших прибавилось в Северной и Южной Америке - более 2,3 млн. В то же время в регионе Европы за семь дней было зарегистрировано больше всего смертей - более 36 тыс.

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