Названы способы справиться с сонливостью во время рабочего дня

Так, чтобы побороть сонливость на рабочем месте, можно брать с собой на работу эфирные масла апельсина или хвои.

Справиться с сонливостью, накатившей во время рабочего дня, помогут эфирные масла, зарядка, смена деятельности, бодрящий обед и проветривание помещения, сообщает zakon.kz.

Об этом во вторник, 22 декабря, пишет "Ридус".

Так, чтобы побороть сонливость на рабочем месте, можно брать с собой на работу эфирные масла апельсина или хвои, а также кофейные зерна в банке и свежие цитрусовые. Эти запахи помогут взбодриться.

Помимо этого, чтобы прогнать сонливость, особенно при выполнении монотонной деятельности, следует переключиться на что-то более активное. Например, можно начать больше двигаться, сделать уборку на рабочем месте и желательно делать это стоя или же просто выйти на прогулку.

Не лишним будет проветрить помещение и сделать зарядку. При проветривании важно помнить, что слишком холодный воздух может подействовать так же усыпляюще, как и сильное тепло. Пока помещение проветривается, можно сделать зарядку: приседать, прыгать, махать руками и ногами. Взбодриться также поможет обед из продуктов с цельными злаками, бананы, натуральный йогурт, горький шоколад, орехи, жирная рыба. Также можно смешать белый йогурт с грецкими орехами и бананами — это поможет взбодриться и вернуться к делам.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!