Месси побил исторический рекорд, забив 644-й мяч за "Барселону"

Месси побил вечный рекорд Пеле по голам за один клуб.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в матче с "Вальядолидом", сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.ru.

Для аргентинца этот забитый мяч стал 644-м в составе каталонского клуба. Таким образом, Месси побил рекорд Пеле по голам в составе одного клуба. Бразилец забил 643 гола за "Сантос".

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Пеле играл в "Сантосе" в период с 1956 по 1974 год.

"Барселона" обыграла "Вальядолид" со счетом 3:0. Матч состоялся в рамках чемпионата Испании. Кроме Месси, голы забили Лангле (21) и Брэйтуэйт (35).

33-летний Лионель Месси провел за "Барселону" 748 матчей. Он был воспитанником клуба, за основную команду дебютировал в 2004 году. Футболист является шестикратным обладателем "Золотого мяча", четырехкратным победителем Лиги чемпионов, серебряным призером чемпионата мира. В августе 2020 года Месси уведомил "Барселону" о решении покинуть клуб из-за недовольства политикой менеджмента. Позднее футболист отказался от досрочного расторжения контракта.

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