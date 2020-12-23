Бразильский тростник будут перерабатывать в сахар в Алматинской области

Оборудование завода обновлено на 80%.

На Коксуском сахарном заводе нет ни секунды простоя. На данный момент перерабатывают оставшуюся привезенную с полей сахарную свеклу, которая поставляется с разных районов.

На этот год только на одном заводе переработано 250 тысяч тонн сахарной свеклы. И во избежание застоя работы предприятия в этом году впервые будут перерабатывать сахарный тростник.

Подчеркнем, что уделяется большое внимание выращиванию сахарной свеклы. На сегодня в регионе действуют два завода Коксуский и Аксуский.

Для обеспечения сахаром всей страны из Бразилии в Коксуский сахарный завод везут 9000 тонн сахарного тростника. Для ее переработки все оборудования уже готовы. Все необходимые насосы закуплены.

В этом году мы впервые запускаем переработку сахарного тростника. На данный момент ждем сырье. Теперь мы увеличим количество выпускаемой продукции. Теперь наш завод после сезона переработки сахарной свеклы не будет простаивать без дела, - подчеркнул директор Коксуского сахарного завода Алтынбек Абатов.

Отметим, на заводе все почти автоматизировано. Для этого закуплены новые европейские оборудования. Людям остается только следить за всем процессом работы.

Белые горы мешков со сладким продуктом будут отправлены по всему Казахстану.

Отметим, оборудование завода обновлено на 80%. В прошлом году проведен капитальный ремонт нескольких буртоукладочных машин, поставили новую свеклорезку и новые разгрузочные агрегаты, за счет чего уменьшились длиннющие очереди грузовиков, сдающих сладкий корень на прием.

В прошлом году котельную завода перевели на газ, а раньше он работал на мазуте. За счет этого повысилась производительность, улучшилась состояние экологии и уменьшились затраты.

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