Модернизация судебной и правоохранительных систем: обсуждение на полях реформы

Правоохранительные и судебные системы будут основаны на сервисной модели - Исекешев.

В столице прошел круглый стол "Актуальные вопросы модернизации правоохранительной и судебной системе в Казахстане". Как именно будут реформироваться органы правопорядка и суд - стало темой обсуждения на данном представительном мероприятии.

Модератор круглого стола, почетный президент казахстанской криминологической ассоциации, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов отметил успехи, достигнутые в процессе совершенствования судебной и правоохранительной системы, и подчеркнул, что необходимо двигаться дальше.

Помощник Президента - секретарь Совета Безопасности РК Асет Исекешев в своем выступлении назвал позитивные результаты работы по совершенствованию работы правоохранительных органов. Так, по сравнению с 1996 годом, согласно статданным, в прошлом, 2019 году, убийств в стране было совершено в 3 раза меньше, тяжких телесных повреждений - в 3 раза меньше, разбоев - в 6,5 раз меньше. В Глобальном индексе миролюбия Казахстан занимает самое высокое среди стран СНГ - 64 место. Все это результаты улучшения деятельности правоохранительных органов, повышения их эффективности.

Еще один результат реформирования правоохранительной и судебной системы — это гуманизация, что выразилось в сокращении тюремного населения. Как заявил в своем докладе заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Марат Ахметжанов, сейчас лишение свободы назначается только действительно опасным преступникам. Поэтому, сегодня в местах лишения свободы отбывают наказание порядка 30 тысяч человек, тогда как еще в начале 90-х годов эта цифра превышала 100 тысяч.

Активно внедряются новые технологии, в том числе цифровизация системы. Цифровизация позволяет сделать все процессы оперативнее и удобнее для граждан, и самое главное – обеспечить прозрачность, что является одной из гарантий повышения эффективности, снижения уровня коррупции. Так, в Казахстане уже 42% всех зарегистрированных уголовных дел расследуются в электронном формате. Порядка 90% заявлений в суд подается через интернет.

Данная работа, заявили участники круглого стола, продолжится в рамках курса реформ, задача по реализации которой была поставлена главой государства в сентябрьском Послании народу.

Асет Исекешев особо отметил, что важная задача реформ – повышение доверия граждан к правоохранительным органам. Именно поэтому он предостерег от ошибок, которые могут иметь высокую цену.

Очевидно, что к реформе судебной и правоохранительной сферах нужен очень бережный подход, - заявил Исекешев.

В целом, по словам Асета Исекешева, правоохранительные и судебные системы будут основаны на сервисной модели. Именно эта задача была поставлена К.Токаевым, который призвал ориентироваться на лучшие практики, отметив, что "во всем прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной модели". А как известно из мирового опыта, сервисная модель предусматривает открытость и тесное партнерство с обществом как основу организационной стратегии для предоставления качественных услуг населению.

Как отметил А.Исекешев, при администрации Президента создана комиссия по реформированию в сфере правоохранительной и судебной систем, которая находится под контролем Президента страны. "В ходе работы тщательно изучается международный опыт. Лучшие практики, результаты криминологических и других научных исследований и социологических опросов. Особое внимание уделяется анализу жалоб граждан и предпринимателей", - сообщил Исекешев.

В дело реформирования правоохранительной и судебной систем вовлечен широкий ряд структур. Но основными являются Совет безопасности Республики Казахстан и Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПИР). И если Совет Безопасности играет координирующую роль, то непосредственная разработка находится в ведении вновь созданного АСПИР. В числе направлений реформ, которые разрабатываются Агентством, первый приоритет – это "Правовое государство – укрепление доверия к госорганам". И помимо реформы государственного управления, данный приоритет включает в себя обеспечение верховенства закона во всех сферах жизни, что непосредственно связано с модернизацией как судебной, так и правоохранительной систем.

Как заявил Асет Исекешев, приоритеты модернизации правовой системы уже намечены. Это, во-первых, реформа судебной системы. Она будет заключаться в повышении реальной независимости судей, и их профессионализма. Также стоит задача глубокого внедрения IT-технологий. Цифровизация станет общим трендом для судебной и правоохранительной систем. Например, основным форматом уголовных судов станет электронный.

Во-вторых, будет внедряться прогрессивный уголовный процесс. Его основой станет трехзвенная система. Ее цель - разведение полномочий полиции, прокуратуры и суда, что позитивно скажется на повышении уровня независимости и объективности.

И в-третьих, сервисная модель, благодаря которой органы правопорядка должны будут стать сервисной структурой, тесно взаимодействующей с обществом.

Отдельно было указано на роль Международного финансового центра "Астана" как одного из элементов реформирования, в первую очередь в цифровизации и совершенствовании судебной системы. особый интерес представляет пример суда с особым правовым статусом и исключительной компетенцией. Как отметил Елбасы, "Это – единственный в регионе центр, работа которого основана на английском праве. Независимые Суд и Международный арбитражный центр гарантируют справедливость и защиту прав сторон". Прогресс МФЦА сопровождается параллельным прогрессом и в национальной судебной и правовой системах.

Например, создан Международный совет при Верховном суде, с участием авторитетных зарубежных судей и юристов. Сотрудничество между финансовым центром "Астана" и национальной правовой системой оговорено специальными соглашениями, в том числе, с Верховным судом, Министерством Юстиции, Ассоциацией исполнителей судебных решений.

Практика МФЦА позволит на национальном масштабе улучшить и нашу судебную практику по коммерческим спорам, обеспечить защиту прав инвесторов на основе лучших мировых практик.

Участники круглого стола особо подчеркнули преемственность стратегии реформирования. Сегодняшние задачи по модернизации судебной и правоохранительной систем лежат в русле целей развития, указанных в Стратегии "Казахстан-2050", Плане нации "100 шагов". Как отметил в своем Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года Н.А.Назарбаев, "Верховенство права – это ключевой фактор успеха наших реформ". Этот же принцип был поставлен во главу угла и в инаугурационной речи Касым-Жомарта Токаева: "Суд должен стать последней инстанцией справедливости".

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