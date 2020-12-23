В Степногорске открыли новый сквер

Сквер посвящен труженикам и трудовым династиям города.

Сквер, посвященный труженикам и трудовым династиям города Степногорска Акмолинской области, построен и передан в дар горожанам ТОО "Казахалтын Technology", дочерней компанией АО "ГМК "Казахалтын".

Социальное и инфраструктурное развитие малых городов Казахстана – одно из приоритетных направлений деятельности государства по повышению уровня благосостояния населения и процессов углубления урбаницазии в регионах Казахстана, принятая на уровне государственной программы и предполагает реализацию до 2025 года. В частности, она немаловажная роль в ней отводится и на развитие инфраструктурной среды малых городов и поселков. Создание комфортной городской или сельской среды проживания.

Особую роль в этом процессе играет и крупный бизнес, производственные площадки которого находятся в регионах республики.

Так, в конце текущего года, ТОО "Казахалтын Technology", как одна из ведущих социально ответственных компаний региона, построил и передал в дар жителям города Степногорска сквер, посвященный труженикам и трудовым династиям Степногорска в знак глубокого уважения и высокой оценки труда работников предприятий и организаций Степногорского региона. По словам генерального директора компании С. Хана, для ТОО "Казахалтын Technology" одними из главных приоритетов социальной политики организации, являются человеческий фактор и уровень удовлетворенности людей собственной жизнью и неразрывности поколений и опыта.

Этот сквер - символ преемственности трудового подвига наших дедов и бабушек, отцов и матерей - героев, которые создавали этот город и чью трудовую славу теперь несем мы их внуки и дети! Мы с огромной любовью создавали этот сквер, чтобы жители и гости нашего города могли проводить здесь время с детьми, друзьями и близкими. Мы очень хотим, чтобы в этом сквере зародились городские традиции, чтобы молодежь приглашала сюда на свидания любимых, молодожены приезжали сюда во время свадебных гуляний, что бы родители гуляли здесь с детишками и чтобы наши бабушки и дедушки мирно отдыхали здесь в тени деревьев, - рассказал С. Хан, генеральный директор ТОО "Казахалтын Technology.

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