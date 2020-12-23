Задержали мужчин, избивших водителя автобуса за 150 тенге

Они принесли извинения водителю.

В Алматинской области задержаны мужчины, избившие водителя автобуса, сообщает zakon.kz.

20 декабря несколько молодых людей совершили разбойное нападение на водителя автобуса в поселке Жетыген Илийского района. Указанный факт зарегистрирован в Илийском РУП, - сообщили в полиции.

В ходе проверки установлено, что конфликт произошел между водителем и пассажиром. Установлено, что словесная перепалка переросла в драку, что подтверждается видео с камеры автобуса.

После чего, пассажир позвонил своему сыну, который приехал с другом и вместе они нанесли несколько ударов водителю автобуса. Подозреваемые задержаны. Ими оказались жители села Нура Талгарского района – 28- летний сын пассажира и его 21-летний друг, - рассказали в ДП области.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью водителя общественного транспорта причинен легкий вред. Материалы производства по ст. 73-1 КРКобАП для принятия решения направлены в суд.

Между тем, задержанные принесли извинения водителю автобуса.

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