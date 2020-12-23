ТОП-10 инвестпроектов Алматинской области в 2020 году

Проекты создают многотысячные рабочие места.

Президент Касым- Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи Совета иностранных инвесторов указал на необходимость серьезных преобразований и реформ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение транспарентности и предсказуемости государственных политик. В качестве первой задачи глава государства обозначил создание новых инвестиционных инструментов.

Для этого в соответствии с его поручением уже разработан механизм стратегического инвестиционного соглашения, которое обеспечит гарантированную стабильность законодательных условий со стороны государства на весь период действия.

Особые достижения стоит отметить в сфере привлечения инвестиций в Алматинской области. В регионе создаются все условия для благоприятного инвестиционного климата. В целях стимулирования привлечения инвестиций, управлением предпринимательства приняты обязательства в доведении объема инвестиций в основной капитал в 2020 году до 711 млрд. тенге с ростом на 7%.

По инициативе акима Алматинской области Амандыка Баталова определен ТОП-10 проектов на общую сумму 273,5 млрд тенге. Сумма инвестиций составляет 32,8 млрд тенге.

Десяток новых инвестиционных объектов дают возможность для развития бизнеса в регионе, а также создают многотысячные рабочие места.

В нынешнем году уже 7 из ТОП-10 инвестпроектов начали свое строительство.

Среди них: тепличный комплекс 3-я очередь в Капшагай ТОО "GreenLandAlatau" (общая стоимость 44,8 млрд тенге), птицеводческий комплекс в Уйгурском районе ТОО "Прима Кус" (общая стоимость 42,6 млрд тенге, 580 рабочих мест), завод по утилизации и переработке ТБО TOO "WasteEnergyKazakhstan", мясокомбинат по докорму, убою и глубокой переработке МРС в Илийском районе ТОО "ZhetysuKoy" (общая стоимость 12,6 млрд тенге, 450 рабочих мест), Коринская ГЭС 3 на реке Кора в Ескельдинском районе ТОО "Коринская ГЭС", перегрузочный терминал в Алакольском районеТОО "DostykTransTerminal" (общая стоимость 8,2 млрд тенге, 100 рабочих мест), птицефабрика бройлерного направления в Илийском районе ТОО "NauryzAgro" (общая стоимость 6,2 млрд тенге, 165 рабочих мест).

Особо хочется отметить значимость создания птицеводческого комплекса в Уйгурском районе. В ТОО "Прима Кус" вложили 42,6 млрд тенге. Он реализуется на площади 933 га. Предполагается набор в штат около 600 местных жителей и привлеченных специалистов.

Сегодня заключен договор на поставку оборудования из Голландии, а также завершают разработку по ПСД по канализации, электроснабжению, газоснабжению и ж/д путей.

В целом, постройка новой птицефабрики является важным объектом для региона. Предприятие нацелено на расширение производства отечественной продукции и обеспечение натуральными продуктами питания.

Кроме вышеперечисленных предприятий, промышленная разработка месторождения вольфрамовых руд Богуты в Енбекшиказахском районе уже начала свою деятельность в 2019 году и тоже вошла в десятку самых ожидаемых проектов области. Стоимость ТОО "Жетiсу Вольфрамы" 94,5 млрд тенге. Предприятие создаст 350 рабочих мест для казахстанцев. По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, предприятие планирует добывать 3300 тыс. тон руды в год, при этом процесс производства является экологически чистым и упрощенным.

Стоит отметить, что для добычи руды территория Алматинской области выбрана неслучайно. Всего в Казахстане имеется 12 месторождений данного элемента. Одним из самых крупных с большим запасом триоксида вольфрама является Богуты. Действует ТОО "Жетiсу Вольфрамы" с 2019 года.

Одним из показателей активной работы по привлечению инвестиций в область является проработка вопроса о создании сухого порта в Жетысуском регионе. В итоге в следующем году стартует строительство нового объекта в Алакольском районе ТОО "TengizTransLogistics", которое создаст дополнительно 300 рабочих мест. На сегодняшний день на стадии оформления земельного участка площадью 850 га. Общая стоимость порта 29,4 млрд тенге. А также в 2021 году начнет свою работу производство по выращиванию и переработке плодоовощной продукции в Енбекшиказахском районе ТОО "Frosco".

Несмотря на имеющиеся проблемы в связи c пандемией коронавирусной инфекции, в текущем году в планах Алматинской области ввод 64 проектов общей стоимостью 190,9 млрд тенге, с созданием порядка 3,5 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день более 90% работы выполнены в срок.

Необходимо подчеркнуть, что инвестиционная составляющая развития Алматинской области обеспечена на краткосрочную и на долгосрочную перспективу. Успешно реализуемые инвестиционные проекты области являются показателями ее экономического развития и процветания. Только в прошлом году в городе Талдыкорган проведен Международный инвестиционный форум "Jetisu Invest 2019", в котором приняли участие свыше 400 делегатов из 9 стран мира. Были подписаны 13 меморандумов на сумму 324,4 млрд тенге. Форум заложил основы для выстраивания цепочки "загранучреждения - регион". В деле привлечения инвестиций налажена обратная связь с 7 посольствами.

Один из решающих факторов выбора Жетысу для строительства завода – благоприятный инвестиционный климат. Как признаются зарубежные коллеги, у нас оптимальная налоговая политика, инвесторам оказывается поддержка со стороны местных органов власти в предоставлении выгодной локации под завод. В целом хочется напомнить, что Алматинская область открыта к новым технологиям, идеям, органы власти готовы предоставлять выгодные условия для инвесторов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!