Первый республиканский Press Summit прошел в Алматинской области

Главной темой для обсуждения стало налаживание деловых отношений внутри создаваемого профессионального сообщества.

Участниками форума стали представители пресс-служб различной сферы, журналисты с Атырауской, Павлодарской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинских областях, с Нур-Султан и Алматы.

В Жетысу они собрались для того, чтобы обменяться опытом и увидеть культурно-познавательные, исторические места Алматинской области. В мероприятии также участвовал заместитель акима Алматинской области Рустам Али.

Рады приветствовать всех в нашей области. Думаю данное мероприятие послужит хорошим опытом для пресс-секретарей. В течении 3 дней коллеги из разных регионов посетят четыре района, где будут показаны внутренний туризм, исторически - культурные места нашей области. В период ознакомления будут проведены семинары тренинги, на которых будут озвучены все последние новые тренды коммуникаций, - подчеркнул Рустам Али.

Встреча участников состоялась в Жамбылском, Карасайском, Талгарском и Уйгурском районах. Главной темой для обсуждения стало налаживание деловых отношений внутри создаваемого профессионального сообщества.

В ходе Press Summitа гости посетили музей "Атамекен" в селе Шамалган, мемориальный комплекса "Батыр бабалар" в сельском округе Райымбек, спортивный комплекс "Ушконыр", литературно- мемориальный музей Жамбыла Жабаева. Также ознакомились с призведственными туристическими объектами как завод "Тексан", зона отдыха "Лесная Сказка" и горячие источники.

В образовательную программу вошли: командообразование, рассказы о своей профессиональной деятельности, тренинги, тематические лекции. Одним из блоков работы стал обмен опытом между участниками форума: на мероприятии была создана площадка для открытого диалога, где каждый сможет презентовать свою работу, рассказать об успешном опыте в работе со СМИ.

Мы благодарны организатором, за то что провели данное мероприятие - Press Summit. Такие мероприятия нужны. Узнал много нового от коллег с других регионов. Также увидели своими глазами туристические места Жетысу - они прекрасны, - сказал Ержан Калымбайулы – пресс-секретарь акима Атырауской области.

Спикеры и гости мероприятия рассказали о том, с какими ошибками сталкиваются пресс-секретари при организации мероприятий в сфере медиа, как правильно наладить связь с журналистами, каких ошибок не допускать при общении.

Специалисты данной сферы смогли обменяться знаниями, поделиться опытом.

Отметим, мероприятие организовано КГУ "Jetisý media" при управлении внутренней политики Алматинской области. По словам организаторов, все санитарные меры были сохранены.

Три года назад в Алматинской области был открыт отдел с по работе с районными пресс-службами и для профессионального роста специалистов мы организовали данное мероприятие. Пригласили специалистов с регионов страны для обмена опытом. Мир не стоит на месте, поэтому нужно постоянно развиваться . Данный Press Summit станет традиционным, - сказала Айман Асыл руководитель отдела по районам КГУ "Jetisý Media".

Подчеркнем, что после открытия отдела по работе с районами при КГУ "Jetisý media" в сфере своевременного информирования населения достоверными новостями, проведена колоссальная работа. Так пресс-секретари районов и городов области провели за год работы свыше 20 000 прямых эфиров, также в социальных сетях опубликовано 25 000 публикаций. Не остается в стороне и работа с населением. Жители области задали больше 40 000 вопросов, на все это пресс- секретари давали своевременные ответы.

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