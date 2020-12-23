КТЖ ускоряет модернизацию

Срок реализации инвестпроекта по модернизации коридора Достык - Актогай – Мойынты перенесен на 2021 год.

АО "НК "ҚТЖ" реализует инвестиционные проекты, способствующие сотрудничеству Казахстана и крупнейшего в мире экспортера Китая, а также привлечению транзитного грузопотока Китай – Европа.

Так, в 2021 году запланировано начало реализации инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожного транзитного коридора Достык - Актогай – Мойынты". Этот участок является частью основного транзитного коридора Китай – Европа по территории Казахстана.

Проект реализуется в рамках государственной программы "Нұрлы жол". Изначально планировалось начать модернизацию в 2023 году. В связи с увеличением транзитных контейнерных поездов в направлении Китай – Европа сроки были перенесены. В настоящее время ведется работа по получению заключений государственных органов. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность в два раза и сократит время доставки груза в 1,5 раза. Протяженность участка 840 км.

За последние пять лет объема перевозок между Казахстаном и Китаем увеличился в 2,5 раза. При этом 82% перевезенного груза приходится на станцию Достык. По сравнению с прошлым годом, в 2020 году грузооборот между двумя странами вырос на 47% и составил 19,5 млн тонн.

За последние годы Казахстаном и КНР проведена большая работа по развитию транзитных перевозок и увеличению мощностей станций Достык и Алашанькоу, Алтынколь - Хоргос. В частности, на границе с Китаем в специальной экономической зоне "Хоргос-Восточные ворота" на станции Алтынколь успешно функционирует крупнейший в Центральной Азии сухой порт "KTZE-Khorgos Gateway". За 11 месяцев 2020 года сухим портом обработано около 210 тыс. контейнеров в ДФЭ, что выше на 47% аналогичного показателя прошлого года.

Порт оказывает полный спектр услуг: формирование контейнерных поездов, перегруз из вагонов узкой колеи в вагоны широкой колеи, терминальная обработка, взвешивание, упаковка/распаковка, хранение и перевалка грузов из Китая в Казахстан, страны Европейского Союза, Центральной Азии, Персидского залива, Каспийского региона.

Сухой порт оснащен современной перегрузочной техникой, автоматизированной системой учета вагонов и контейнеров. Здесь осуществляется перегруз автомобильных фур и автотранспортных средств. Терминал сухого порта может принимать по 30 вагонов-автомобиловозов по узкой и широкой колее. В ноябре этого года организован перегруз автомобилей марки FAW (Besturn T77) из вагона ширины 1435 мм на вагон ширины 1520 мм. Автомобили отправились в Узбекистан.

Из сухого порта в разные страны отправляется сверхнегабаритная техника, к примеру, хлопкоуборочные комбайны доставлены в Азербайджан и Туркменистан.

Отправной точкой железнодорожного маршрута через территорию Казахстана из Поднебесной в Европу является портовый город Ляньюньган в северо-восточной части Китая на побережье Желтого моря. Он является одним из 25 самых крупных морских портов мира.

За 11 месяцев текущего года казахстанско-китайский железнодорожный терминал обработал 209 тыс. ДФЭ, что на 60 % выше уровня 2019 г.

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