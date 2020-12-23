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На таможне "Темиржол" задержали контрабанду мягких игрушек 

Также контрабандисты пытались перевезти резиновые коврики.

Фото : КФМ МФ РК23 декабря 2020, 10:04

На таможне "Темиржол" задержали контрабанду мягких игрушек и резиновых ковриков, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "SAT SAPAR TRANS COMPANY" по статье 234 части 1 УК РК (экономическая контрабанда) по факту незаконного перемещения через таможенную границу товаров, а именно резиновые коврики и детские мягконабивные игрушки на сумму 49 млн тенге, ввезенных из КНР в Республику Казахстан на ж/д контейнерах через таможенный пост "Темиржол" следовавшие в ВКО, город Семей, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В результате преступных деяний, по приговору суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 234 УК РК и назначено наказание в виде штрафа с конфискацией имущества.


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