Казахстанцам продают липовые билеты в театр
Будьте бдительны.
Фото : 24tv.ua23 декабря 2020, 10:31
Мошенники решили использовать сферу искусства - теперь они продают казахстанцам фейковые билеты в театр, сообщает zakon.kz.
Как отмечает stopfake.kz, злоумышленники обманывают любителей прекрасного от имени Государственного академического русского театра драмы им. М.Горького.
Житель Нур-Султана едва не попался на их уловку.
Предложение купить билеты на спектакль "Вий" он получил в мессенджере Telegram. Мужчина перешел по указанной в сообщении ссылке, однако во время оплаты билета заметил подозрительные операции, которых не должно было быть. Чтобы прояснить ситуацию, он обратился напрямую в кассу театра. Там сообщили, что спектакля "Вий" вообще нет в действующем репертуаре.
Мужчина рассказал, что после этого он вновь написал мошенникам, предлагавшим купить билеты, но отвечать они не стали и удалили всю переписку.
В театре подтвердили, что сайт и ссылка являются фейковыми.
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