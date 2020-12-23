Павлодарская область может стать передовой по внедрению цифровых решений – Мусин

В области на финальной стадии находится создание геоинформационного портала.

Павлодарскую область с рабочей поездкой 22 декабря посетил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. Он ознакомился с работой госорганов и предприятий, где внедрены цифровые проекты, а также принял участие в совещании в областном акимате.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил, что цифровизация занимает особое место в планах развития региона. Разработка и реализация всех диджитал-проектов находятся под личным контролем главы региона.

Я не вижу перспектив развития каких бы то ни было отраслей в области без цифрового продвижения, - сказал Абылкаир Скаков. - Система государственного управления не может существовать без больших данных, аналитики и изменения действующих бизнес-процессов. Внедрение цифровых решений - это приоритет в нашей работе.

В Павлодарской области на финальной стадии находится создание геоинформационного портала. Уже сделана аэросъемка, выполнены векторные карты и планы детальной планировки в цифровом формате.

Благодаря запуску сервиса все услуги в сферах архитектуры, градостроительства и земельных отношений по Павлодару, Экибастузу и Аксу будут доступны в электронном виде. Кроме того, на сегодня введены 7 из 15 модулей информационно-аналитической системы, а также уже апробирована техническая база планируемой к запуску единой диспетчерской службы 112. В целом цифровизация, как ожидается, коснется всех отраслей в регионе.

Цифровизация в регионах – очень ответственный и важный процесс. Личная вовлеченность акима области в реализацию программы цифровизации, понимание и поддержка дают уверенность в том, что Павлодарская область будет одной из передовых "умных областей", а Павлодар может стать в будущем примером для других городов в процессах внедрения умных решений, – отметил Багдат Мусин на совещании.

Министру также презентовали общественную приемную "Open akimat" и рассказали о запущенном в Аксу пилотном проекте, который даёт возможность принимать обращения граждан через центры обслуживания населения. Вскоре к нему должны подключиться Экибастуз и Актогайский район, а в начале будущего года – Павлодар и все остальные районы области.

Во время рабочей поездки в Павлодарскую область Багдат Мусин также посетил региональные филиалы "Правительства для граждан", АО "Казпочта" и фронт-офис "Open Pavlodar". Кроме того, министр ознакомился с цифровыми проектами ТОО "Проманалит", АО "Казахстанский электролизный завод" и дата-центра АО "Казахтелеком". В Едином контакт-центре 109 Багдату Мусину рассказали о работе с обращениями жителей региона по вопросам благоустройства, а в Торайгыров университете гостю показали IT-хаб и проекты студентов и работников вуза.

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