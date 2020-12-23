Как защитить свои права в информационном пространстве
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Актуальные аспекты защиты прав личности в информационном пространстве".
Дамы и господа!
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Актуальные аспекты защиты прав личности в информационном пространстве".
Расскажем:
- Где проходит граница между свободой выражения мнения и неприкосновенностью частной жизни;
- Каков наиболее эффективный способ защиты личных неимущественных прав;
- О способах гражданско-правовой защиты от недостоверной информации;
- Об особенностях уголовного преследования в порядке частного обвинения за оскорбление;
- Об экспертизе в процессе судебной защиты прав личности в информационном пространстве.
Ведущие:
- Елена Нестерова, к.ю.н., ассоциированный профессор ВШП "Әділет" Каспийского университета, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК, руководитель научно-экспертной службы ОФ "Ар-Бедел"
- Надежда Янчук, руководитель судебной практики ОФ "Ар-Бедел", 1993-2004 - сотрудник прокуратуры Павлодарской области; 2004-2020 адвокат Павлодарской областной коллегии адвокатов
- Роза Акбарова, судебный эксперт, магистрант РУДН (Москва) "Судебная экспертиза в правоприменении"
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