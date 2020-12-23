Как защитить свои права в информационном пространстве

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Актуальные аспекты защиты прав личности в информационном пространстве".

Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Актуальные аспекты защиты прав личности в информационном пространстве".

Расскажем:

- Где проходит граница между свободой выражения мнения и неприкосновенностью частной жизни;

- Каков наиболее эффективный способ защиты личных неимущественных прав;

- О способах гражданско-правовой защиты от недостоверной информации;

- Об особенностях уголовного преследования в порядке частного обвинения за оскорбление;

- Об экспертизе в процессе судебной защиты прав личности в информационном пространстве.

Ведущие:

- Елена Нестерова, к.ю.н., ассоциированный профессор ВШП "Әділет" Каспийского университета, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК, руководитель научно-экспертной службы ОФ "Ар-Бедел"

- Надежда Янчук, руководитель судебной практики ОФ "Ар-Бедел", 1993-2004 - сотрудник прокуратуры Павлодарской области; 2004-2020 адвокат Павлодарской областной коллегии адвокатов

- Роза Акбарова, судебный эксперт, магистрант РУДН (Москва) "Судебная экспертиза в правоприменении"

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