Мужчина притворялся девочкой. Он рассылал извращенные выдумки об отце

Полицейские выразили благодарность гражданам, которые не проявили равнодушие и обратились за помощью.

32-летний житель одного из сел Зерендинского района Акмолинской области создал в "Одноклассниках" фейковую страницу и общался с пользователями под вымышленным именем несовершеннолетней девушки, передает zakon.kz.

Он рассылал "откровения" трем женщинам, в которых рассказывал о совращении со стороны отца. Встревоженные жители области обратились к блогеру, а тот - в полицию.

Установлена личность автора фиктивной страницы в социальной сети, который признал, что создал фальшивую страницу и отправлял сообщения незнакомым женщинам. Фотографию на аватар, по его словам, он скачал в интернете, фамилию и имя указал вымышленные, - сообщили в полиции.

Факт зарегистрирован в отделе полиции Зерендинского района по ст.274 УК РК “Распространение заведомо ложной информации”, проводится досудебное расследование.

Полицейские выразили благодарность гражданам, которые не проявили равнодушие и обратились за помощью.

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