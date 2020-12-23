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Курс доллара вырос почти на 2 тенге

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420,5-422 тенге.

Фото : rg.ru23 декабря 2020, 11:22

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 421,61 тенге, поднявшись на 1,83 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420,5-422 тенге, евро – 513-515,5 тенге, рос. рубль - 5,57-5,67 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 декабря.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,55%, составив $46,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 1,54% — до $49,31 за баррель.


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