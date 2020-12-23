Почему коронавирус начал активно мутировать

Методы лечения COVID-19 помогают вирусу эволюционировать быстрее.

Лечение коронавируса провоцирует его мутацию, сообщает zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, увеличилась инфекционность вируса. Однако это не говорит о том, что заболевание стало более опасным.

Ученые заметили еще одну важную вещь — признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина, — отметила она.

Также биолог рассказала о том, что методы лечения COVID-19 помогают вирусу эволюционировать быстрее.

К примеру, мы применяем коалесцентную плазму, в которой находится большое количество специфических антител. Они убивают вирус. В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса, — объяснила биолог.

Лечение вируса способствует появлению новых, мутировавших вирусов быстрее, чем они генерируются в естественных условиях.

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