NASA пугает землян приближением трех опасных астероидов

В следующий раз самый большой астероид пролетит мимо планеты в 2021 году.

Фото : sib.fm

Ученые NASA заявили о приближении к Земле трех потенциально опасных астероидов, сообщает zakon.kz. Как отмечает РИА Новости, согласно расчетам, космические камни благополучно пролетят мимо Земли 25 декабря. Самый большой из них приблизится на расстояние около трех миллионов километров, его диаметр предположительно составляет около 200 метров. Астероид под именем 501647 (2014 SD224) последний раз приближался к Земле в январе 2020 года. Стоит отметить, что в следующий раз он пролетит мимо планеты в декабре 2021 года. NASA включает в группу потенциально опасных все космические объекты, находящиеся в пределах 0,05 астрономической единицы и имеющие диаметр более 460 футов (около 140 метров), - говорится в сообщении.

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