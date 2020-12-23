Детские книги и игрушки на казахском: где найти качественные?

Чтобы достичь лучшего результата, педагоги и психологи единогласно советуют выбирать игровую форму обучения.

Выбирая для ребенка какую либо игрушку, не каждый родитель задается вопросом о полезности покупаемой игрушки. В нашей ментальности въелось мнение о том что игрушка это глушитель для ребенка. Но игрушка это не средство отвлечения внимания или времяпрепровождения, это в первую очередь средство познания окружающего мира и ее механики. Ведь дети учатся в процессе игры. Вспоминая свое детство, я бы сказал что мне всегда нравилось играть в игры.

Моя семья регулярно играет в настольные игры, когда мы собираемся вместе, я играю в игры со своими детьми почти каждый день, и (что неудивительно) я использовал самые разные игры в обучении. У меня дети никогда не спрашивали: "Почему мы играем в игры?" Вместо этого они обычно спрашивают: "Давай сыграем еще раз?" Но чтобы игра была полезной, дети должны быть вовлечены (и давайте будем честными, бесчисленные страницы рабочей тетради или упражнения из учебников не всегда очень интересны!). Поэтому каждому родителю нужно относиться к этому на первый взгляд "игрушечному" моменту осознанно.

Прогуливаясь по просторам интернета наткнулся на ролики обучающие казахскому языку. Канал называется BilimKids и предлагает зрителю около 50 мультиков и инструкции по использованию сайта дистанционного обучения для детсадов. Меня заинтересовал весь спектр услуг проекта BilimKids и я начал копать глубже. Они не ограничиваются видеороликами на казахском языке, но и занимаются разработкой книг и игрушек.

Купил детям познавательную книгу-энциклопедию "Көңілді балабақша жаттығу кітабы" с помощью которой дети могут выполнять задания, играть, изучать алфавит, приобретать навыки счета. Эта книга была разработана совместно с американской компанией Highlights. Но у них есть и свои разработки, серия книг про Алана и Дану, где детей знакомят с нашими национальными ценностями. В базе BilimKids есть серию развивающих книг "Ақылды Ара", сборники стихов для детей от двух лет, а также ставшими очень популярными "Лэпбуки", книжки с окошками и развивающие пазлы. Многие из вас знают казахстанский литературно-художественный журнал для детей – "Балдырган". Из номеров журнала за период с 1968 по 2008 годы был получен сборник стихов для детей 2-3 лет. Также из этого журнала за период с 1968 по 2008 годы был получен сборник стихов для детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.

Чтобы достичь лучшего результата, педагоги и психологи единогласно советуют выбирать игровую форму обучения. Во время таких занятий дети сильно увлекаются, поэтому легче и быстрее усваивают материал. Поэтому наряду с вышеупомянутыми книгами, проектом BilimKids были выпущены более 40 видов игрушек.

Ребенок познает мир активными действиями. От того, какими игрушками он будет играть, начиная с первых лет жизни, во многом зависит его развитие, психическое и физическое здоровье. Большинство детских игр связано с использованием разнообразных игрушек. Однако значение игрушки в воспитании детей значительно шире. Игрушка – спутник жизни ребенка, источник его радости. Это не только материал, орудие игры, это и партнер, товарищ детских игр, а в руках взрослого – одно из важнейших средств воспитания.

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