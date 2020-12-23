Искусством "назвал" коррупцию в Казахстане Илон Маск

Подтверждений этому нет.

В Казнете появилась цитата о коррупционных схемах в Казахстане, которую приписывают Илону Маску, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, изобретатель и бизнесмен якобы высказался о том, что в Казахстане работают чрезвычайно сложные коррупционные схемы, в которых он так и не смог разобраться и даже назвал их "искусством".

Но на самом деле нет никаких подтверждений, что Маск это произносил.

В Сети нет никаких упоминаний о том, что бизнесмен вообще когда-либо публично говорил о коррупции в Казахстане. Напротив, Илон Маск был настроен на сотрудничество с нашим государством.

Также Маск публично упоминал Казахстан во время презентации Tesla Model Y в марте 2019 года.

На самом деле у нас есть отличная поддержка в Казахстане. Мы построим суперчарджеры в Казахстане. Да-да, вы правильно расслышали, — сказал он после выкриков "Казахстан" из зала.

Других упоминаний нашей страны в официальном аккаунте Илона Маска в Twitter нет. Как нет и его негативных высказываний о Казахстане в других открытых источниках в Интернете, - говорится в сообщении.

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