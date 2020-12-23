При ядерной аварии страны СНГ окажут друг другу помощь

Предполагается своевременное реагирование на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект "О ратификации Соглашения о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий", передает корреспондент zakon.kz.

Как рассказал министр энергетики Нурлан Ногаев в ходе своего выступления, ратификация данного Соглашения даст возможность оперативному предоставлению информации и помощи между государствами-участниками СНГ, в случае возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

Соглашение направлено на повышение оперативности и продуктивности взаимодействия между уполномоченными (компетентными) органами государств-участников СНГ, своевременное реагирование на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях.

Вместе с тем, данное Соглашение позволит упростить процедуры трансграничного перемещения специализированных аварийно-спасательных формирований, специалистов, оборудования, транспортных средств и материалов, используемых в качестве технического оснащения этих формирований, в случае возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

Законопроект направлен на рассмотрение в Сенат РК.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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