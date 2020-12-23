В ЗКО будут платить за доносы на соседей в Новый год

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В Западно-Казахстанкой области будут платить за сообщения в полицию о праздновании Нового года с большим количеством людей, сообщает zakon.kz.

Об ограничениях и своеобразных "правилах" в новогоднюю ночь "Уральской неделе" рассказали в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

Самое "необычное" нововведение коснулось людей, празднующих Новый год дома. Ранее главный санитарный врач области Мухамгали Арыспаев заявлял, что "дома можно собираться до пяти человек, в этом никто не ограничивает. Но более пяти человек (10-20) — это уже будет считаться как массовое мероприятие. Если поступит сигнал по линии МПС или мониторинговых групп, то их будут привлекать к ответственности. Штраф для физических лиц составляет 83 тысячи тенге, если они заплатят в течение недели — то только 50%".

После этого заявления, когда уральцы уже рассуждали, кого из членов семьи "выставлять за дверь", в пресс-службе уточнили, что ограничение их не касается — праздновать Новый год можно всей семьей, независимо от количества в ней людей, и речь санврача шла о приглашенных гостях.

Совсем недавно в пресс-службе ДСЭК ответили на вопрос о том, как будет проверяться количество людей во время празднования Нового года. Оказывается, только по жалобе со стороны. И за подобный "донос", как выяснилось, тоже будут платить, как в свое время платили за сообщение о массовых мероприятиях, — эту информацию подтвердили в пресс-службе городского акимата.

Первое: нужно позвонить в "102". Если информация о большом количестве людей подтверждается, то сотрудники ДСЭК оформляют протокол, а виновные оплачивают штраф. Позже дело будет рассматриваться в областной комиссии, которая и будет решать, выплачивать сообщившему о нарушении 20 тысяч тенге или нет, — объяснили алгоритм в пресс-службе городского акимата.

В пресс-службе ДСЭК также добавили, что свободно праздновать Новый год можно только с близкими родственниками — к примеру, двоюродные братья и сестры, тети, дяди подходят под ограничения.

В ведомстве также порекомендовали не приглашать на дом аниматоров — во избежание риска заболевания коронавирусом. Сообщать о корпоративах и массовом скоплении людей можно будет не только в новогоднюю ночь — это касается проведения всех праздничных мероприятий.

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