В Индии мужчина "воскрес" во время своих похорон, но потом умер
Идет расследование.
Фото : birdinflight.imgix.net23 декабря 2020, 14:22
Чудесное "воскрешение" произошло в Индии, сообщает zakon.kz.
Как отмечает РИА Новости, мужчина пришел в себя во время подготовки к погребению.
В одной из деревень под деревом был найден мужчина. Без сознания он находился два дня. Местные власти, прибывшие на место, констатировали его смерть.
Но при подготовке к погребению мужчина очнулся и сел. Его сразу же направили в больницу.
К несчастью, через сутки он умер. Сельская полиция ведет расследование, - говорится в сообщении издания.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051895-76c73369f7fbe0c97c27a13ddedcb2ed
Сейчас читают