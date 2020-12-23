В Индии мужчина "воскрес" во время своих похорон, но потом умер

Идет расследование.

Чудесное "воскрешение" произошло в Индии, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, мужчина пришел в себя во время подготовки к погребению.

В одной из деревень под деревом был найден мужчина. Без сознания он находился два дня. Местные власти, прибывшие на место, констатировали его смерть.

Но при подготовке к погребению мужчина очнулся и сел. Его сразу же направили в больницу.

К несчастью, через сутки он умер. Сельская полиция ведет расследование, - говорится в сообщении издания.

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