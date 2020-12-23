Астанчанка осталась без елок и денег

Получив деньги, мошенники так и не отправили заказанный товар.

Жительницу Нур-Султана обманули на 36 тыс. тенге продавцы елок. Свою историю девушка рассказала журналисту zakon.kz.

Хотела приобрести к Новому году елки, одну планировала купить для себя, вторую для подруги. Долго искала подходящие варианты и наткнулась на их страницу. В аккаунте было указано, что находятся они в Павлодаре. Несмотря на другой город, меня привлекла цена и внешний вид елок. Не раздумывая, написала их менеджеру в Instagram. Они достаточно быстро ответили, рассказали об условиях заказа, - сообщила девушка (имя просили не указывать)





По ее словам, срок доставки составлял 3-6 дней, оплату принимали переводом на карту.

Я выбрала две елки, общая сумма составила 50 тыс. тенге. Написала менеджеру, что хочу оформить заказ, но предварительно хотела бы детальнее обсудить условия по телефону. Они предоставили номер, и я позвонила. Ответил мужчина. Он сразу сообщил, что при розничной продаже они принимают полную оплату, а доставка до Нур-Султана составляет 2 200 тенге. Но в итоге мы договорились о том, что 30% я оплачу после получения товара, - добавила пострадавшая.

После этого девушка написала "продавцу" для заказа в WhatsApp. Он отправил номер карты и имя владельца. После оплаты мужчина попросил отправить чек.

Я переживала, но все же оплатила 36 540 тенге с учетом доставки - это 70% от моего заказа. После этого отправила чек. Он подтвердил оплату и мы попрощались, - рассказала девушка.

По обговоренным условиям елки должны были доставить 21-22 декабря, но заказ девушка так и не получила.

Написала 21 декабря, но никто не ответил. Написала на следующий день, но они продолжали молчать. Несколько раз звонила, просила также позвонить знакомых, которым они сразу же ответили, сообщив, что доставка уже в Нур-Султане и мы должны были получить сообщение. Но никакого сообщения так и не поступило. Тут я поняла, что обманули. Написала ему о том, чтобы вернули деньги, но получила совсем другой ответ, - отметила она.

Никогда ранее с мошенниками не сталкивалась. Удивительно то, что он даже ничего не отрицал. Сам признался в том, каким образом он зарабатывает на доверчивых людях, - подчеркнула пострадавшая.

После произошедшего, страницу, где были заказаны елки, удалили. Но по словам девушки, есть два похожих аккаунта с таким же товаром, которые могут принадлежать этим же мошенникам.

За помощью девушка обратится в Управление полицией района Есиль ДП Нур-Султана.

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