Мамин: Расширение Макинской птицефабрики укрепит продовольственную безопасность РК

Макинская птицефабрика — крупнейший инвестиционный проект РК в сфере производства и переработки мяса птицы.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в г. Макинск Буландынского района Акмолинской области принял участие в открытии 2 очереди ТОО "Макинская птицефабрика", сообщается на сайт главы правительства.

После расширения птицефабрика стала крупнейшим предприятием по объемам производства куриного мяса в Центральной Азии. Мощность переработки до 9 тыс. бройлеров в час позволяет увеличить производство мяса птицы с 25 тыс. до 60 тыс. тонн в год, обеспечить до 22% потребности внутреннего рынка Казахстана и сократить долю импорта продукции с 42% до 33%. Количество постоянных рабочих мест на предприятии с вводом 2 очереди увеличено с 800 до 1370 чел.

Макинская птицефабрика — крупнейший инвестиционный проект РК в сфере производства и переработки мяса птицы. Общий объем инвестиций в 1 и 2 очереди предприятия превысил 48,5 млрд тг. Реализация планов по строительству 3 очереди в 2023 году увеличит мощность предприятия до 100 тыс. тонн мяса птицы в год, что будет стимулировать развитие растениеводства и создание рабочих мест в смежных отраслях. В рамках проекта расширения будет привлечено свыше 40 млрд тг инвестиций.

Макинская птицефабрика входит в состав холдинга "Aitas". Согласно стратегии холдинга, до 2030 года предусматривается рост объема производства до 350 тыс. тонн мясопродукции в год с инвестициями порядка 350 млрд тенге.

К 2024 году мы должны полностью обеспечить внутренний рынок основными продуктами питания отечественного производства, в том числе мясом птицы. Дальнейшее расширение производственных мощностей Макинской птицефабрики укрепит продовольственную безопасность Казахстана, — сказал Мамин.

Премьер-Министр дал старт работе завода по производству комбинированных кормов ТОО "Макинская птицефабрика". Стоимость проекта — 4,7 млрд тг, проектная мощность — 150 тыс. тонн в год.

В ближайшие годы в республике будут введены в эксплуатацию 12 новых птицефабрик общей мощностью 175 тыс. тонн продукции в год. Это позволит полностью решить вопросы импортозамещения мяса птицы. А. Мамин также посетил завод по производству теплоизоляционных материалов ТОО "Макинский завод теплоизоляции" и модульную котельную г. Макинск, построенную в рамках Дорожной карты занятости-2020.

По итогам 11 месяцев т. г. объем производства промышленной продукции в Акмолинской области составил 928,6 млрд тг, что выше периода прошлого года на 6,6%, объем валовой продукции в сельском хозяйстве — 653,8 млрд тг (+12,7%).

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