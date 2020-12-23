Кто может оказывать первую помощь пострадавшим, кроме медиков

Обучение проводится в специализированном учебном центре, имеющем соответствующую лицензию либо работодателем организовывается выездной цикл обучения.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 15 декабря 2020 года утвердил Правила оказания первой помощи лицами без медицинского образования, в том числе прошедшими соответствующую подготовку, передает zakon.kz.

Так, первую помощь могут оказывают лица без медицинского образования, в том числе прошедшие соответствующую подготовку, обученные навыкам оказания первой помощи.

Обучение лиц без медицинского образования навыкам оказания первой помощи осуществляется сертифицированным тренером.

Лица без медицинского образования оказывают первую помощь при:

- отсутствие сознания;

- остановке дыхания и кровообращения;

- наружных кровотечениях;

- инородных тел в верхних дыхательных путях;

- травмы различных областей тела;

- ожогах, эффектах воздействия высоких температур, теплового излучения;

- обморожениях и других эффектах воздействия низких температур;

- отравлениях;

- судорогах;

- укусах.

Обучение лиц без медицинского образования проводится в форме теоретической подготовки и практических занятий с использованием перечня симуляционного оборудования для обучения навыкам оказания первой помощи.

Правила также определяют

- сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие оперативную и иную деятельность, связанную с взаимодействием с населением;

- военнослужащие Вооруженных сил РК, органов национальной или государственной службы безопасности, войск национальной гвардии;

- сотрудники противопожарной службы;

- спасатели аварийно-спасательной службы;

- члены экипажей воздушного, водного и железнодорожного транспорта;

- водители всех видов общественных автотранспортных средств;

- работники ведомственных и частных охранных организаций;

- работники организаций образования (преподаватели всех видов учебных заведений, сотрудники дошкольных и учебно-воспитательных учреждений);

- работники опасных производственных объектов;

- работники организаций здравоохранения, не имеющие медицинского образования.

Как отмечается, обучение работников организаций оказанию первой помощи пострадавшим обеспечивает работодатель.

Вновь принимаемые на работу лица проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.

Обучение проводится в специализированном учебном центре, имеющем соответствующую лицензию либо работодателем организовывается выездной цикл обучения.

Подготовка лиц без медицинского образования навыкам оказания первой помощи проводится с периодичностью один раз в 3 года.

Обучение навыкам оказания первой помощи проводится за счет средств бюджета, средств работодателя или собственных средств граждан РК.

Сотрудник, оказывающий первую помощь, вызывает бригаду скорой медицинской помощи по номеру 103 и по необходимости другие службы экстренного реагирования по номеру 112 и передает следующие данные со слов пострадавшего:

- фамилия, имя, отчество (при его наличии), возраст и пол пострадавшего;

- данные по состоянию пострадавшего и обстоятельства несчастного случая, травмы или заболевания;

- адрес и телефон, а также ориентировочные данные по проезду к месту нахождения пострадавшего.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (22 декабря).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!