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Кто может оказывать первую помощь пострадавшим, кроме медиков

Обучение проводится в специализированном учебном центре, имеющем соответствующую лицензию либо работодателем организовывается выездной цикл обучения.

Фото : mcfr.kz23 декабря 2020, 15:03

Министр здравоохранения РК своим приказом от 15 декабря 2020 года утвердил Правила оказания первой помощи лицами без медицинского образования, в том числе прошедшими соответствующую подготовку, передает zakon.kz.

Так, первую помощь могут оказывают лица без медицинского образования, в том числе прошедшие соответствующую подготовку, обученные навыкам оказания первой помощи.

Обучение лиц без медицинского образования навыкам оказания первой помощи осуществляется сертифицированным тренером.

Лица без медицинского образования оказывают первую помощь при:

- отсутствие сознания;
- остановке дыхания и кровообращения;
- наружных кровотечениях;
- инородных тел в верхних дыхательных путях;
- травмы различных областей тела;
- ожогах, эффектах воздействия высоких температур, теплового излучения;
- обморожениях и других эффектах воздействия низких температур;
- отравлениях;
- судорогах;
- укусах.

Обучение лиц без медицинского образования проводится в форме теоретической подготовки и практических занятий с использованием перечня симуляционного оборудования для обучения навыкам оказания первой помощи.


Правила также определяют контингент лиц, подлежащих обязательному прохождению курсов первой помощи:

- сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие оперативную и иную деятельность, связанную с взаимодействием с населением;
- военнослужащие Вооруженных сил РК, органов национальной или государственной службы безопасности, войск национальной гвардии;
- сотрудники противопожарной службы;
- спасатели аварийно-спасательной службы;
- члены экипажей воздушного, водного и железнодорожного транспорта;
- водители всех видов общественных автотранспортных средств;
- работники ведомственных и частных охранных организаций;
- работники организаций образования (преподаватели всех видов учебных заведений, сотрудники дошкольных и учебно-воспитательных учреждений);
- работники опасных производственных объектов;
- работники организаций здравоохранения, не имеющие медицинского образования.

Как отмечается, обучение работников организаций оказанию первой помощи пострадавшим обеспечивает работодатель.

Вновь принимаемые на работу лица проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.

Обучение проводится в специализированном учебном центре, имеющем соответствующую лицензию либо работодателем организовывается выездной цикл обучения.

Подготовка лиц без медицинского образования навыкам оказания первой помощи проводится с периодичностью один раз в 3 года.

Обучение навыкам оказания первой помощи проводится за счет средств бюджета, средств работодателя или собственных средств граждан РК.

Сотрудник, оказывающий первую помощь, вызывает бригаду скорой медицинской помощи по номеру 103 и по необходимости другие службы экстренного реагирования по номеру 112 и передает следующие данные со слов пострадавшего:

- фамилия, имя, отчество (при его наличии), возраст и пол пострадавшего;
- данные по состоянию пострадавшего и обстоятельства несчастного случая, травмы или заболевания;
- адрес и телефон, а также ориентировочные данные по проезду к месту нахождения пострадавшего.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (22 декабря).


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