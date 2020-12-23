Экс-главе кинологического центра Алматы оставили приговор без изменения

Защита не согласна с решением суда.

Бывшего руководителя кинологического центра Алматы Рыспека Смакова в сентябре этого года осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Судья приговорила его к одному году лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Смаков не согласился с приговором и подал на апелляцию. Судьи апелляционного суда оставили приговор без изменения, передает zakon.kz.

По материалам дела, в конце 2019 года Смаков премировал своих сотрудников, а потом "отобрал" часть этих денег. Надо сказать, что премии были большими: от 150 тысяч тенге до 1,7 млн тенге. С этих денег у восьми сотрудников собрали суммы от 100 до 382 тысяч тенге для нужд кинологического центра (ремонтные работы, встреча коллег из других стран, посадка деревьев, участие в соревнованиях, дополнительный корм для собак и т.д). Те посчитали, что Смаков и его заместитель Акан Турсынбаев требуют с них взятки за покровительство и обратились в Антикоррупционную службу.

Смакова и его заместителя задержали. Мужчинам предъявили статью "Получение взятки". Но в суде часть заявителей не смогла объяснить, за что была взятка. Кроме того, часть из них отказалась от своих показаний. Они не считают, что давали взятку, по их словам, деньги у них никто не вымогал. Более того, часть из них утверждала, что сотрудники Антикоррупционной службы оказывали на них давление. Испугавшись за себя, они и написали заявление на своих руководителей.

Выслушав свидетелей, прокурор попросил переквалифицировать статью на "Злоупотребление должностными полномочиями". Суд согласился.

Рыспек Смаков был не согласен с обвинением и просил его оправдать. А его заместитель Турсынбаев признал вину в злоупотреблении полномочиями и просил его не лишать свободы.

В итоге судья Турксибского райсуда признала обоих виновными. Им дали по году лишения свободы в колонии минимальной безопасности и на всю жизнь запретили работать на госслужбе. Смакова лишили звания полковника таможенной службы. Турсынбаева лишили звания старшего лейтената таможенной службы.

Поскольку все время, как шло следствие, они находились в СИЗО, наказание посчитали отбытым и их освободили из зала суда.

Рыспек Смаков обжаловал приговор. 9 декабря состоялось апелляционное заседание. Защищать его интересы взялись адвокаты Айман Умарова и Айжан Дарибаева.

В начале заседания Умарова заявила отвод всему составу суда. Но отвод не удовлетворили.

Адвокаты во время заседания говорили, что их подзащитного надо оправдать, потому что свидетели отказались от своих показаний. К тому же сотрудники Антикоррупционной службы оказывали давление, как на свидетелей, так и на Рыспека Смакова.

Смаков, начав с простого кинолога, стал руководителем центра. Он не брал взятки, видать кто-то решил, что он заработался на своей работе. Он не должен был 9 месяцев сидеть в закрытом учреждении. Во время следствия Смакову говорили: "Дай показания на своего зама", но будучи человеком чести, он не дал показания и его посадили подумать. Суд не принял во внимание заявление о пытках. Не понятно кто является первоначальным заявителем. Здесь идет имитация преступления, - сказала адвокат Айжан Дарибаева.

Затем выступил сам Рыспек Смаков.

Я проработал 27 лет на госслужбе. Может быть я кому-то дорогу перешел. (Мне говорили – ред.): "Если вы напишете, что Турсынбаев брал, вы можете выйти, частный свой питомник откроете и будете работать". Во время следствия я говорил: "Ну здесь же видно, что нет взятки", на что был ответ: "Вас легче с Турсынбаевым посадить… Ты еще не убедился в этом?" Моя ошибка, что я за 27 лет службы свою семью ставил на второе место. В ущерб семье делал этот питомник, это мое детище. (…) Если бы у меня хотя бы капля вины была, я бы молчал, - сказал он.

23 декабря апелляционный суд оставил приговор Турксибского районного суда без изменения.

Адвокаты считают, что процесс прошел формально.

"Сотрудники Антикоррупционной службы совершили реальную провокацию в отношении нашего подзащитного Смакова Рыспека с молчаливого согласия сотрудников прокуратуры города Алматы. Алматинский городской суд такую провокацию оставил без изменения", - написала Айман Умарова у себя в Facebook.

Адвокат Дарибаева говорит, что суд не вынес частного постановления, чтобы уполномоченный орган проверил действительно ли было оказано давление на некоторых свидетелей и на подсудимого.

Этот кинологический центр является одним из лидирующих организаций среди кинологических центров. Каждый раз, когда бюджет не осваивался, он отправлял в другие центры по республике. В этой организации должны были работать как минимум 40 работников, но там в связи с тем, что был недобор, оставались излишние деньги. Он пытался их перевести в другие организации, ему раньше разрешали, но в этом году не разрешили. В связи с тем, что работники выполняли работу за 40 человек, он решил премировать. При этом, он себя не премировал. Решение о премировании принимал не он, а специальная комиссия. Приказ о премировании являлся законным, - рассказала Дарибаева.

Она указала на то, что в деле нет сведений о том, кто является заявителем. Тех, кто писал заявление не признали потерпевшими, они проходят свидетелями. Более того, деньги, которые они получили в качестве премии, конфисковали и никто из них не стал жаловаться по этому поводу.

Защита не согласна с решением суда. Теперь они собираются оспорить решение в Генеральной прокуратуре и Верховном суде.

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