Фонд "Халык" и  "CNPC" закупили медоборудование для борьбы с COVID-19 в Нур-Султан

Фондом приобретены МРТ сканер, компьютерный томограф, цифровая рентгеновская система, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты УЗИ, автоматическая лаборатория ПЦР-диагностики COVID-19 в режиме реального времени и набор реагентов.

В рамках международного сотрудничества благотворительный фонд "Халык" и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) выделяют 4 млрд. тенге на борьбу с COVID-19. Попечительский Совет фонда принял решение направить данные средства на приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения в Актюбинскую, Кызылординскую, Мангистаускую области, а также города Нур-Султан и Алматы.

Первый город, получивший помощь от фонда, – столица нашей страны Нур-Султан. Фондом приобретены МРТ сканер, компьютерный томограф, цифровая рентгеновская система, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты УЗИ, автоматическая лаборатория ПЦР-диагностики COVID-19 в режиме реального времени и набор реагентов.

Помощь оказана клинике "Мейрим", которая со своей стороны оборудовала и сертифицировала инфекционное отделение с подачей кислорода, произвела капитальный ремонт операционных помещений с ламинарными потоками, палат реанимации и интенсивной терапии, установила вентиляционную систему с отрицательным давлением. По требованиям безопасности и организации диагностики на COVID-19 подготовлено отдельное здание для компьютерного томографа и ПЦР-лаборатории. Так, финансовые вложения клиники "Мейрим" позволили без трат со стороны государства оперативно подготовить еще один объект, оснащенный современным оборудованием, организовать диагностику и лечение COVID-19 по международным стандартам.

Таким образом, координация усилий благотворительного фонда, государственных органов и частных клиник г. Нур-Султан позволила обеспечить доступность и качество высокоспециализированной медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции и последующей постковидной реабилитации.

В ходе рабочего визита готовность клиники была высоко оценена заместителем акима г. Нур-Султан Макеновым Б.К, а также руководителем Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Муратовым Т.М. Они отметили масштаб и оперативность проведенных работ, подчеркнув важность скоординированных усилий бизнеса, медицинских учреждений и государственных структур в борьбе с последствиями COVID-19 в Казахстане.

С самого начала пандемии, благотворительный фонд "Халык" и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) активно поддерживают нашу страну в борьбе с коронавирусной инфекцией. На ближайшие месяцы запланированы приобретение и установка оборудования в клиниках г. Алматы, а также Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областей.

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