У трижды судимого изъяли боевой арсенал в Алматы
Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.
Фото : Polisia.kz23 декабря 2020, 16:15
Боевой арсенал изъят полицейскими у жителя Павлодара в Алматы, сообщает zakon.kz.
Согласно оперативным данным ранее трижды судимый 27-летний гражданин А., хранил восемь единиц боевого оружия в съемной квартире. Подозреваемый задержан. У него обнаружены карабин, винчестер, пистолет системы "Макаров" и пять обрезов различных моделей, - сказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.
Досудебное расследование начато по ст.287 ч.3 УК РК.
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