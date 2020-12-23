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У трижды судимого изъяли боевой арсенал в Алматы 

Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

Фото : Polisia.kz23 декабря 2020, 16:15

Боевой арсенал изъят полицейскими у жителя Павлодара в Алматы, сообщает zakon.kz.

Согласно оперативным данным ранее трижды судимый 27-летний гражданин А., хранил восемь единиц боевого оружия в съемной квартире. Подозреваемый задержан. У него обнаружены карабин, винчестер, пистолет системы "Макаров" и пять обрезов различных моделей, - сказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

Досудебное расследование начато по ст.287 ч.3 УК РК.


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