Самым популярным иностранным треком стал "Blinding Lights" (The Weeknd).

Яндекс.Музыка и КиноПоиск HD подвели итоги года: что слушали и смотрели казахстанцы в 2020.

Яндекс.Плюс выяснил, какой контент выбирали казахстанцы в 2020 году.

Песни на русском языке второй год подряд лидируют в чартах: в топ-10 вошли девять русскоязычных треков.

В сравнении с прошлым годом, люди начали больше слушать подкасты в 2020 году.

Все больше пользователи Яндекс.Музыки доверяют персональным рекомендациям: больше половины времени прослушивания приходится на персональное радио и плейлисты.

Лучшее на Яндекс.Музыке за год

Самым популярным иностранным треком стал "Blinding Lights" (The Weeknd), а первое место среди русскоязычных песен заняла "X.O." (Andro); лидером среди исполнителей в 2020 году стал казахстанский рэпер Скриптонит. Самой прослушиваемой группой оказался поп-дуэт Artik & Asti, а среди казахстанских коллективов первое место занял проект Ирина Кайратовна.

Самым популярным подкастом года стал "TED на русском". Среди рекордсменов по числу подписавшихся на новые эпизоды "Одно расстройство", а также "Подкаст “Лайфхакера”", аудиосериал по роману Сергея Лукьяненко "Ловец видений" и "Истории русского секса".

Самые популярные фильмы и сериалы 2020 на КиноПоиск HD

Самым популярным сериалом у казахстанцев стал "Рик и Морти", а лидером среди фильмов оказалась криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены".

В декабре 2020 года в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD вышел первый казахстанский эксклюзив сервиса - комедия "Жаным, ты не поверишь!". Кинотеатральная премьера фильма состоялась в Казахстане в марте этого года, но через несколько дней после начала проката показы прекратились из-за пандемии.

При подведении итогов аналитики сервисов единой подписки Яндекс.Плюс учитывали данные с декабря 2019 по декабрь 2020 года.

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