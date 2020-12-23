В СКО запустили новое производство биг-бегов

В этот проект вложено 1,5 млрд тг.

Сегодня в Петропавловске состоялся официальный запуск нового производства мягких контейнеров для хранения зерновых культур, стройматериалов и руды.

Предприятие с полным циклом производства: от изготовления нити до пошива ткани на ткацких станках. Создано 180 постоянных рабочих мест. Предприятие будет выпускать до 1,5 миллионов биг-бегов в год.

В этот проект вложено 1,5 млрд.тг. Бизнес-идею по изготовлению биг-бегов удалось реализовать благодаря поддержке государства. Инвесторам был предоставлен льготный кредит и подведена инженерная инфраструктура.

Еще год назад это помещение пустовало. Сегодня уже на ткацких станках выпускают востребованный товар на рынке. В регионе уже третий год ведется работа по восстановлению пустующих помещений и открытию новых производств. Общая площадь пустующих помещений составляла 300 тыс.кв.м. На 109 тыс. кв.м уже запущены новые производства. Еще на 92 тыс.кв.м реализуются новые проекты. По остальным 100 тыс кв.м ведутся работы, поиск инвесторов продолжается.

Мы сейчас развиваем экономику области в разных направлениях. Для полноценного развития экономики одной аграрной отрасли недостаточно. Поэтому, за счет открытия новых заводов и фабрик мы значительно диверсифицируем нашу экономику. Запустили завод металлопластиковых изделий и фабрику бытовой химии, производство вагонов-термосов. На днях будет открыта фабрика ламинированной фанеры, - отметил аким СКО Кумар Аксакалов во время запуска нового предприятия.

Также идет реконструкция зданий для немецкого концерна "CLAAS" и электротехнического завода по выпуску трансформаторов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!