24 декабря пройдут дебаты между кандидатами в депутаты маслихата Алматы

Начало телевизионных дебатов в 20.00 часов в эфире телеканала "Алматы".

24 декабря в эфире телеканала "Алматы" состоятся дебаты между кандидатами в депутаты маслихата Алматы от политических партий.

Согласно Регламенту, утвержденному Постановлением территориальной избирательной комиссии Алматы от 14 декабря 2020 года за № 56/1 теледебаты пройдут в три раунда.

В первом раунде кандидаты смогут рассказать избирателям про основные направления предвыборной программы своей партии, во втором раунде будут подниматься вопросы социально-экономического развития города Алматы, а третий раунд завершится обращением к избирателям.

Дебаты пройдут на государственном и русском языках.

В соответствии с жеребьевкой, организованной Территориальной избирательной комиссией города Алматы определена следующая очередность выступления в первом туре первого раунда:

1. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"

2. Политическая партия "ADAL"

3. Демократическая партия Казахстана "Ак Жол"

4. Народная партия Казахстана

5. Партия "Nur Otan"

В каждом следующем туре участники выступают в порядке, обратном предыдущему.

Участниками предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий являются политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты маслихата города Алматы и их доверенные лица соответственно.

Начало телевизионных дебатов в 20.00 часов 24 декабря в эфире телеканала "Алматы".

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