24 декабря пройдут дебаты между кандидатами в депутаты маслихата Алматы
Начало телевизионных дебатов в 20.00 часов в эфире телеканала "Алматы".
24 декабря в эфире телеканала "Алматы" состоятся дебаты между кандидатами в депутаты маслихата Алматы от политических партий.
Согласно Регламенту, утвержденному Постановлением территориальной избирательной комиссии Алматы от 14 декабря 2020 года за № 56/1 теледебаты пройдут в три раунда.
В первом раунде кандидаты смогут рассказать избирателям про основные направления предвыборной программы своей партии, во втором раунде будут подниматься вопросы социально-экономического развития города Алматы, а третий раунд завершится обращением к избирателям.
Дебаты пройдут на государственном и русском языках.
В соответствии с жеребьевкой, организованной Территориальной избирательной комиссией города Алматы определена следующая очередность выступления в первом туре первого раунда:
1. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"
2. Политическая партия "ADAL"
3. Демократическая партия Казахстана "Ак Жол"
4. Народная партия Казахстана
5. Партия "Nur Otan"
В каждом следующем туре участники выступают в порядке, обратном предыдущему.
Участниками предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий являются политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты маслихата города Алматы и их доверенные лица соответственно.
Начало телевизионных дебатов в 20.00 часов 24 декабря в эфире телеканала "Алматы".
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