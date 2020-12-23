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Мороз и метели. В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Также в ряде регионов ожидается туман.

Фото : 24.kz23 декабря 2020, 16:58

24 декабря в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Туркестанской области местами ожидается туман. В Шымкенте ночью ожидается туман.

В Мангистауской области на юге-востоке области ожидается гололед. Ночью на севере области ожидается сильный мороз до 22°С . Вероятность шторма 85-90%.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидается снег. Также местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Вероятность шторма 90-95 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

В Костанайской области местами ожидается туман. В Костанае ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.


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