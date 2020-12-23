Компоненты для нарколаборатории в Алматы привозили из России
Для функционирования нарколабораторий широко используются услуги курьерских служб.
Фото : polisia.kz23 декабря 2020, 17:00
Пять лабораторий по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматы, сообщает zakon.kz.
Двое молодых людей в пригороде Алматы организовали нарколабораторию, различные компоненты для изготовления синтетических наркотиков через логистическую компанию получали из Российской Федерации. При обыске изъято около 80 килограммов различных кислот, а также готовое к реализации вещество "скорость" общим весом 25 килограммов. Цена данного товара составила бы 350 миллионов тенге, – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Он добавил, что существует тенденция распространения синтетических наркотиков путем бесконтактного метода, через интернет с использованием электронных платежей.
С начала года на территории города выявлено два факта создания и организации ОПГ, задержано семь человек, занимавшихся бесконтактным сбытом и распространением наркотического средства "гашиш" с использованием Qiwi-кошельков. В данное время в отношении задержанных лиц проходит судебный процесс. Вместе с тем, следует отметить, что за 11 месяцев этого года выявлено 207 интернет-сайтов, занимающихся распространением и рекламой наркотических средств. Они заблокированы, – резюмировал Алмагамбетов.
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