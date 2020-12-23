В Алматы будут субсидировать расходы родителей на питание детей в частных детсадах

Республиканская Ассоциация частных организаций образования поддерживает инициативу акимата Алматы о субсидировании платы в детсадах.

Сегодня в Алматы состоялось заседание коллегии Управления образования с участием акима Алматы Бакытжана Сагинтаева и первых руководителей организаций образования. В работе заседания также приняли участие общественные деятели и представители неправительственного сектора, сообщает zakon.kz.

В ходе заседания выступила председатель Республиканской Ассоциации частных организаций образования Роза Садыкова.

Рост рождаемости, недостаток существующих мощностей учреждений дошкольного образования свидетельствуют о том, что данный рынок является емким. В целом результаты проведенного нами исследования в частном дошкольном секторе показали не только потенциал частных дошкольных организаций в оказании воспитательно-образовательных услуг, но и удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг, — отметила она.

В целях снижения очередности в дошкольных организациях и решения других проблем акиматом Алматы было инициировано предложение в Министерство образования и науки РК о субсидировании из местного бюджета расходов на содержание детей дошкольного возраста в частных дошкольных организациях государственным образовательным заказом. Данная мера также предусматривает повышение доступности частных дошкольных организаций, уравнивание родительской оплаты как в государственных, так и в частных детских садах.

Действия, предпринятые акиматом Алматы, создадут благоприятные условия и стимулируют развитие предпринимательства частного дошкольного образования нашего города. Такие мероприятия дают нам всем уверенность в том, что мы не идем назад, не стоим на месте, а движемся вперед, видим результат своей работы, — сказала она, выразив благодарность акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву за инициирование данного предложения о субсидировании из местного бюджета расходов на содержание детей дошкольного возраста в частных дошкольных организациях.

В настоящее время Управлением образования города Алматы совместно с Ассоциацией частных организаций образования проводится работа по обсуждению вопроса субсидирования из местного бюджета за питание с частными дошкольными организациями с госзаказом.

Нами были предложены следующие критерии допуска к конкурсу по компенсации оплаты в частных организациях с государственным образовательным заказом из местного бюджета. Это соответствие дошкольной организации нормативным актам в сфере дошкольного воспитания и обучения. Выбор будет основываться на результатах мониторинга по исполнению обязательств поставщика, предусмотренных договором по размещению государственного образовательного заказа, — разъяснила Р. Садыкова.

Следует отметить, что родители детей, которые уже посещают частный детский сад с государственным заказом, будут оплачивать расходы за питание в прежнем объеме. Субсидирование будет касаться только тех родителей, чьи дети впервые будут посещать частные дошкольные организации с госзаказом. Таким образом, финансирование в рамках реализации государственного образовательного заказа за счет субсидирования из местного бюджета снизит нагрузку на кошелек потребителя путем компенсации цены образовательных услуг и питания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!