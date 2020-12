Freedom Holding Corp. приобретает американского брокера Prime Executions Inc.

Холдинг приобрел находящиеся в обращении акции Prime Executions Inc. у Эндрю Сильвермана и Дэниела Тэнди, которые продолжат работу в качестве членов Совета Директоров компании.

Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) после одобрения 18 декабря 2020 г. заявки на право постоянного членства со стороны Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) покупает брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc. Закрытие сделки планируется в течение тридцати календарных дней.

Приобретение Prime Executions расширяет мировое присутствие Холдинга и создает условия для развития в США.

Мы рады сообщить о приобретении компании Prime Executions Inc., имеющей безупречную репутацию на Нью-Йоркской фондовой бирже, и надеемся на плодотворное сотрудничество с сильной командой брокеров и экспертов рынка, которые на протяжении последних 30 лет предоставляют клиентам высококачественное обслуживание. Данная сделка — это важное событие для Freedom Holding Corp., поскольку она дает нам возможность присутствовать на рынках США и, соответственно, гарантирует нашим клиентам рентабельное и своевременное совершение рыночных сделок. Для нас это также является весомым признанием со стороны американского регулятора, отвечающего за надзор, который позволил нам работать с клиентами внутреннего рынка США. Мы ожидаем, что покупка Prime Executions Inc. позволит нам продолжить расширение нашего бизнеса, предоставляя участникам рынка США и Евразии лучшие межрыночные финансовые возможности, - отметил Тимур Турлов, СЕО, Freedom Holding Corp.

Холдинг приобрел находящиеся в обращении акции Prime Executions Inc. у Эндрю Сильвермана и Дэниела Тэнди, которые продолжат работу в качестве членов Совета Директоров компании.

На должность Президента и Главного исполнительного директора компании Prime Executions Inc. назначен Роберт Вотзяк. Господин Вотзяк имеет 30-летний опыт консультирования на рынках капитала и административного руководства, включая работу на руководящих должностях на NYSE. Роберт Вотзяк работал в компании в качестве консультанта в течение последних двух лет и на должности президента займется дальнейшим развитием бизнеса.

К слову, недавно Freedom Holding Corp. был включен в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500. Индекс MSCI U.S. Small Cap 1750 измеряет эффективность сегмента малой капитализации. Попадание в списки известного фондового индекса свидетельствует о признании и международном доверии к Freedom Holding Corp. На днях Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выдало разрешение для АО "Фридом Финанс" на покупку 100% простых акций АО "Банк Kassa Nova". Также в этом году, Freedom Holding Corp. завершил сделку по приобретению АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

Справка:

FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), или Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов. FINRA создана в 2007 году и контролирует работу более чем 624 000 брокеров по всей стране, ежедневно анализируя миллиарды рыночных событий.

О компании Prime Executions Inc.

Prime Executions Inc. - это брокерско-дилерская компания, зарегистрированная Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Компания была основана в 1986 году и в настоящее время имеет доступ ко множеству площадок для торговли в среднем более 630 млн акций в месяц.

