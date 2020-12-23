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В Алматы на 6 лет осудили экс-директора скорой помощи

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Фото : 24.kz23 декабря 2020, 17:12

Бывшего директора скорой помощи Алматы Азамата Аменова приговорили к шести годам лишения свободы, передает zakon.kz.

В Департаменте Антикоррупционной службы Алматы рассказали, что суд приговорил бывшего директора и заместителя скорой помощи к тюремным срокам.

Азамата Аменова приговорили к 6 годам лишения свободы, его заместителя Алмаутову - к 3 годам. Остальных фигурантов оштрафовали.

Аменов и Алмаутова подозревались в получении взятки в сумме 2,7 млн тенге за оказание содействия в заключении договора госзакупок на поставку 230 медицинских сумок на сумму более 27 млн тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.


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